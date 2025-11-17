“Më ofendoi dhe kërcënoi”/ Çuçi përjashton Flamur Nokën nga Komisioni!

Gjatë mbledhjes në Komisionin për Çështjet e Brendshme ku po raportonte Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Ilir Proda ka ndodhur një incident mes drejtuesit të komisionit, Bledi Çuçi dhe deputetit të PD, Flamur Noka.
Pas rifillimit, Çuçi lexoi rregulloren duke deklaruar përjashtimin e Flamur Nokës nga seanca dhe i kërkoi atij të lërë sallën.
“Ju përjashtoj nga seanca dëgjimore e komisionit për fyerje të kryetarit të Komisionit. Ju lutem lëreni mbledhjen, jeni i përjashtuar, sepse pengon punimet e seancës, fyen, kërcënon drejtuesin e seancës dhe drejtuesin e institucionit. Lëreni sallën të vazhdojë punimet. Po vazhdove do ti kërkoj parlamenti të kërkojë 10 ditë përjashtim. Lereni sallën, jeni i përjashtuar”, tha Çuçi.
