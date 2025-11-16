‘Duel historik’/ Starton ndeshja mes Shqipërisë dhe Anglisë

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 16-11-2025, 18:27
TIRANË- Ndeshja mes Shqipërisë dhe Anglisë ka startuar ditën e sotme. Para nisjes së ndeshjes në fushë është kënduar himni shqiptar.
Siç shihet dhe në videon e mëposhtme, tifozeria shqiptare është e zjarrtë.
