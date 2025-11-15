Barazimi në Kazakistan, pengon kualifikimin e Belgjikës për Kupën e Botës

KAZAKISTAN – Belgjika nuk do të jetë kombi i katërt evropian që kualifikohet për Kupën e Botës 2026. Ata dështuan të merrnin rezultatin e duhur në Astana.
Belgët barazuan 1-1 kundër Kazakistanit pavarësisht dominimit dërrmues, një mori rastesh dhe një avantazhi numerik pasi Islam Chesnokov u përjashtua për një ndërhyrje të pamatur nga prapa ndaj Jérémy Doku (minuta e 77-të).
“Djajtë e Kuq”, të pamposhtur në Grupin J, do të duhet të presin deri në ndeshjen e tyre të fundit në Sclessin të martën kundër Lihtenshtajnit për të siguruar vendin e tyre në Amerikë.
Udhëtimi i gjatë për në Kazakistan nisi keq për Belgjikën, pasi sulmuesit e ekipit vendas e munduan mbrojtjen belge. Një gabim i madh në pasim nga Arthur Theate u dha fanelave të verdha shansin e tyre të dytë, me Dastan Satpaev (17 vjeç dhe lojtar i ardhshëm i Chelseat).
Ai vrapoi drejt portës përpara se të mposhtte Mats Sels në shtyllën e afërt pavarësisht përpjekjes së ndrojtur të Koni De Winter për ta rikuperuar topin (1-0, minuta e 9-të).
Belgët pritën deri në fillimin e pjesës së dytë për të barazuar rezultatin me një lëvizje shumë efektive: një vrapim në krah nga Timothy Castagne, i ndjekur nga një krosim nga mbrojtësi i djathtë drejt shtyllës së largët, ku Hans Vanaken shënoi me kokë (1-1, minuta e 48-të).
Pavarësisht se kishin 77% posedim kundër një skuadre belge gjithnjë e më të lodhur dhe një mesatare të pritur prej 2.5 golash, ata nuk mundën të gjenin golin e dytë që do t’u lejonte të ktheheshin në shtëpi me qetësi shpirtërore.
Megjithatë, Belgjika mbetet në krye të Grupit J me 15 pikë (diferencë golash +15). Ata janë dy pikë përpara Maqedonisë së Veriut (+9), së cilës i ka mbetur vetëm një ndeshje për të luajtur. Uellsi, i treti me 10 pikë (+3), udhëton për në Lihtenshtajn.
Uellsianët do të presin Maqedoninë e Veriut të martën dhe, ashtu si kundërshtari i tyre i radhës, nuk mund të grumbullojnë një maksimum prej 16 pikësh.
Me diferencën e përgjithshme të golave që është kriteri kryesor para sulmit më të mirë (22 gola për Belgjikën krahasuar me 12 për Maqedoninë e Veriut dhe 13 për Uellsin), një barazim për Belgjikën – tashmë e garantuar në rastin më të keq një vend në playoff – kundër Lihtenshtajnit duhet të jetë i mjaftueshëm për të siguruar vendin e tyre në Amerikë.
