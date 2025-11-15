Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Dy të miturat bien pre e një sulmi brutal nga 7 bashkëmoshatare në park. Filmojnë me celular ‘skenën’ e rëndë
Transmetuar më 15-11-2025, 20:04

GREQI- Dy vajza 13-vjeçare u sulmuan të premten në mbrëmje në një park në zonën Evosmos të Selanikut nga gjashtë të mitur të tjerë, të moshës 13 dhe 14 vjeç, së bashku me një person tjetër ende të paidentifikuar. Incidenti, që ndodhi rreth orës 21:00, u regjistrua nga njëra prej vajzave.

Pas kallëzimit të dy viktimave, policia arrestoi gjashtë të miturit e dyshuar për përfshirje në rrahje, ndërsa hetimet për të identifikuar personin e shtatë vazhdojnë. Prindërit e të miturve u ndaluan gjithashtu për neglizhencë në mbikëqyrjen e fëmijëve të tyre.

Të miturit janë akuzuar për lëndim trupor, fyerje, vjedhje (pasi i morën celularin një prej viktimave) dhe shkelje të legjislacionit për të dhënat personale. Viktimat janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe do të ekzaminohen nga mjek ligjor. Të miturit mbeten në paraburgim dhe pritet të paraqiten nesër në prokurori.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

