Klasifikimi ditor, si renditen shenjat sipas Paolo Fox këtë të shtunë 15 nëntor

Kjo e shtunë sjell një shpërndarje të qartë energjish për secilën shenjë. Disa shenja përfitojnë nga mbështetja e Hënës dhe pozicionimi i planetëve që u japin qartësi, vendosmëri dhe hapje të reja në ndjenja e projekte personale.
Të tjerat mund të ndihen të lodhura, të tensionuara ose të pasigurta, sidomos pas ditëve të ngarkuara të javës.
Renditja e mëposhtme përmbledh prirjen e ditës, nivelin e favoreve, ngarkesës emocionale dhe ritmin e energjisë për secilën shenjë.
Renditja e zgjeruar e 12 shenjave nga më e favorizuara te më pak e favorizuara
1. Luani
Dita e sotme i jep Luanit një shtysë të fortë energjie dhe një valë optimizmi që ndjehet në çdo hap. Hëna është aleate dhe të ndihmon të shohësh më qartë objektivat. Mund të marrësh vendime të rëndësishme dhe të ndjesh se je në momentin e duhur për të vepruar. Edhe në dashuri, emocionet janë të ndritshme dhe të sinqerta. Është dita më e mirë e zodiakut.
2. Shigjetari
Dita është e lehtë dhe e mbushur me shpresë. Shumë gjëra vijnë natyrshëm, pa pengesa. Ka favor në marrëdhënie, takime, lëvizje, vendime spontane. Edhe emocionet e vogla të sotme mund të sjellin një kthesë të bukur më vonë. Një nga ditët më harmonike të periudhës.
3. Akrepi
Venusi në shenjë i jep forcë, hijeshi dhe siguri. Ndjesitë janë të qarta, marrëdhëniet funksionojnë, njerëzit afër japin mbështetje. Edhe puna favorizohet për ata që kërkojnë rezultate konkrete. Dita ndjehet e ngrohtë dhe e qëndrueshme.
4. Peshqit
Qielli i sotëm është shumë mbështetës: planetët kryesorë hapin rrugë dhe mbjellin mundësi të mira për të ardhmen. Kjo ditë i jep Peshqve qartësi, kreativitet dhe një ndjesi që gjërat po ecin drejt vendit të duhur. Edhe në dashuri ka hapje të mirë dhe qetësi shpirtërore.
5. Binjakët
Hëna e favorshme sjell komunikim të qartë dhe zgjidhje për tensionet e ditëve të fundit. Është një ditë që rikthen harmoninë në familje dhe në çift, me mundësi për të folur hapur dhe për të vendosur kufij të nevojshëm. Dita është e butë dhe e shpjegueshme.
6. Peshorja
Pavarësisht disa pikëpyetjeve të kohëve të fundit, sot i rikthehet një dritë e brendshme dhe ndjesia se gjërat mund të rregullohen. Hëna në shenjë sjell qetësi, mirëkuptim dhe dëshirë për të rishikuar me maturi disa vendime. Dita është pozitive dhe frytdhënëse.
7. Demi
Edhe pse Venusi nuk ndihmon shumë në planin sentimental, dita nuk është e keqe, por kërkon kujdes dhe ritëm të ngadaltë. Duhen shmangur tensionet, ruajtur privatësia dhe dhënë prioritet pushimit. Energjia është e moderuar, por jo negative.
8. Virgjëresha
Dita paraqitet e lodhshme, sidomos pas sfidave të javës. Megjithatë, nuk ka tone të rënda: thjesht nevojitet durim dhe një qasje më e butë me veten. Dashuria mund të sjellë momente qetësimi. Energjia është e ulët, por atmosfera nuk është e zymtë.
9. Ujori
Dita sjell vrull dhe dëshirë për ndryshime të menjëhershme, por ky impuls mund të krijojë tensione në marrëdhënie. Ka një prirje për të shkëputur gjëra që nuk funksionojnë më. Energjia është e fortë, por e paqëndrueshme.
10. Bricjapi
Disa vonesa ose rishikime planesh mund të prishin ritmin. Edhe marrëdhëniet me Dashi dhe Peshorja mund të krijojnë keqkuptime të vogla. Energjia është e matur dhe dita kërkon kujdes në komunikim.
11. Gaforrja
Emocionet sot janë të paqëndrueshme dhe reagimet mund të jenë të forta. Rekomandohet qetësi maksimale dhe shmangie e debateve. Dita nuk është e keqe në vetvete, por tensionet e brendshme e bëjnë më të ndjeshme.
12. Dashi
Lodhja e javës së kaluar del sot në sipërfaqe. Tension i akumuluar, ndjesi e mungesës së mbështetjes dhe prirje për t’u ndier i vetëm në gjithçka. Duhet qetësi, distancë e shëndetshme dhe mosmarrje vendimesh të nxituara. Dita më e ndërlikuar e zodiakut. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd