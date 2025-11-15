Ancelotti: ‘E ëndërroj një finale Brazil-Itali’

BRAZIL – "Italia? Do të duhet të luftojnë përsëri, duke kaluar nëpër fazën eliminatore dhe pastaj nëpër një raund të vështirë paraprak. Shpresoj të kualifikohen. Duhet të kualifikohen. Dhe sinqerisht mendoj se do të kualifikohen.
Pastaj do të takohemi në finale: të gjithë do të ishim të lumtur, italianët, brazilianët dhe unë në veçanti. Në një nivel emocional, do të ishte e mrekullueshme për mua." Kjo është ajo që tha Carlo Ancelotti, trajneri i Brazilit, në një intervistë me Gazzetta dello Sport.
Lidhur me Seleção-n, ish-trajneri i Real Madridit i konsideron ata një "ekip të mirë, shumë të mirë. Kemi veteranë të klasit të lartë dhe lojtarë të rinj cilësorë. Dhe jemi të rrethuar nga një pasion i jashtëzakonshëm. Ata po na kërkojnë të fitojmë Kupën e Botës dhe kjo është ajo që do të përpiqemi të arrijmë. Thatësira e Brazilit ka zgjatur shumë; ata me të drejtë duan një trofe të gjashtë."
