Përplasje mes tre personave në Vlorë, njëri plagoset rëndë me thikë

Vlorë, 15 Nëntor 2025
Një ngjarje e rëndë u regjistrua në orët e para të mëngjesit në zonën e “Ujit të Ftohtë” në Vlorë. Sipas policisë, dy të rinj, D. S., 22 vjeç, dhe G. P., 26 vjeç, dyshohet se goditën me mjet prerës shtetasin V. K., 39 vjeç.
I plagosuri u transportua menjëherë në spital dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Dy autorët e dyshuar janë shoqëruar në ambientet e DVP Vlorë, ndërsa grupi hetimor po vijon punën për dokumentimin e plotë të ngjarjes.
