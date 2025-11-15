Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Përplasje mes tre personave në Vlorë, njëri plagoset rëndë me thikë
Transmetuar më 15-11-2025, 09:59

Vlorë, 15 Nëntor 2025

Një ngjarje e rëndë u regjistrua në orët e para të mëngjesit në zonën e “Ujit të Ftohtë” në Vlorë. Sipas policisë, dy të rinj, D. S., 22 vjeç, dhe G. P., 26 vjeç, dyshohet se goditën me mjet prerës shtetasin V. K., 39 vjeç.

I plagosuri u transportua menjëherë në spital dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Dy autorët e dyshuar janë shoqëruar në ambientet e DVP Vlorë, ndërsa grupi hetimor po vijon punën për dokumentimin e plotë të ngjarjes.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

