Shorti i “play off”, pse edhe ndeshja me Anglinë vlen shumë për Shqipërinë

Shorti për fazën “play off” në Botërorin 2026 do të hidhet më 20 nëntor. Përfaqësueset e fundit që ëndërrojnë pjesëmarrjen, do mësojnë fatin për gjysmëfinalet dhe finalen e mundshme.
Janë 16 përfaqësuese nga Europa, që luajnë fatin e tyre për katër vende të mbetura në fund. Shorti do fillojë në orën 13:00. Në anën tjetër vetëm 1 ditë përpara, do të jetë përditësuar renditja e FIFA-s.
Për shkak të renditjes, ndeshja e Shqipërisë me Anglinë ka vlerën e saj. Kuqezinjtë duhet të bëjnë maksimumin, pasi pikët aty shtojnë mundësinë për të qenë në “play off”.
E gjithë lufta qëndron për të qenë në vazon e dytë. Diçka që varet nga rezultatet e tjera të grupeve aktualisht, pasi Shqipëria projektohet për vazon e tretë.
