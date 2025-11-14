Kthesë dramatike e ngjarjeve! Guardiola gati ta largojë Xabi Alonson nga Reali

SPANJE – Real Madridi po kalon një periudhë të vështirë nën drejtimin e Xabi Alonsos. Ish-lojtari i kombëtares spanjole, i cili mbërriti me bujë të madhe për të pasuar Carlo Ancelottin, ka parë që pozicioni i tij të bjerë me shpejtësi pas një serie performancash të paqëndrueshme dhe zgjedhjesh taktike të kritikuara.
Humbja kundër Atlético Madrid (5-2) dhe barazimi kundër Rayo Vallecano (0-0) kanë përkeqësuar shqetësimet në lidhje me aftësinë e tij për të menaxhuar një dhomë zhveshjeje plot me yje të klasit botëror.
Lojtarët ndonjëherë duken të humbur në një sistem që konsiderohet shumë i ngurtë dhe frustrimet kanë filluar të dalin në pah. Disa zëra brenda klubit kritikojnë vendimet taktike që konsiderohen të pakuptueshme, veçanërisht përdorimin e Vinícius Júnior dhe Rodrygo, të cilët janë lënë në stol disa herë, dhe pozicionimin mbrojtës ndonjëherë të ngurtë të ekipit.
Një ndeshje vendimtare kundër Cityt?
Në këtë kontekst, çdo rezultat bëhet vendimtar dhe durimi i drejtuesve të klubit po shteron qartë. Ky tension u përshkallëzua mbrëmë në programin televiziv El Chiringuito, ku gazetari Pipi Estrada nuk i kurseu fjalët: "Xabi Alonso ka vetëm pak ditë të mbetura deri në ndeshjen kundër Cityt në dhjetor. Nuk do të ketë durim me të."
Komentet janë të qarta: ndeshja kundër Manchester Cityt, e planifikuar për më 10 dhjetor (ora 21:00), do të jetë prova e fundit për spanjolin, sipas gazetarit. Një performancë e dobët mund të vulosë fatin e tij dhe të përshpejtojë një vendim drastik nga menaxhmenti i Madridit.
Metodat e Alonsos, të konsideruara shumë të rrepta nga disa, bien ndesh ashpër me kulturën e Real Madridit, e cila është mësuar me një qasje më fleksibile ndaj menaxhimit të lojtarëve yje.
Një zgjedhje që po bëhet gjithnjë e më pak e rëndësishme?
Pritjet janë të mëdha dhe çdo gabim tani shqyrtohet me kujdes. Midis medias, tifozëve të paduruar dhe presioneve të brendshme, Xabi Alonso e gjen veten në një pozicion të pasigurt. Ndeshja e dhjetorit kundër Manchester Cityt nuk do të jetë vetëm një përballje taktike, por mund të jetë edhe një provë e vërtetë për mbijetesën e tij te Real Madridi.
Durimi i klubit duket i kufizuar dhe ndeshjet e ardhshme do të jenë vendimtare në përcaktimin nëse ish-mesfushori mund të imponojë vizionin e tij apo nëse aventura e tij në Madrid mund të përfundojë para kohe.
Për momentin, fituesi i Kupës së Botës 2010 vazhdon të punojë dhe të përgatisë lojtarët e tij, por presioni është aq i madh sa çdo vendim, çdo ndryshim taktik dhe çdo rezultat do të shqyrtohet si kurrë më pare.
