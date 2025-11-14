Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Arsenal armësh në Nikël – Policia kërkon 48-vjeçarin Ylli Zalla; zbulohen mina, tritol dhe armë zjarri në një banesë në Zall
Transmetuar më 14-11-2025, 10:08

Policia e Tiranës ka zhvilluar operacionin e koduar “Tracking”, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Krujë, ku ka zbuluar një arsenal të konsiderueshëm armësh dhe lëndësh plasëse në një banesë në fshatin Zall, Fushë-Krujë. Operacioni është pjesë e hetimeve për ngjarjen e 12 nëntorit 2025, pranë rrethrrotullimit të Rinasit.

Gjatë kontrollit në banesë, shërbimet policore kanë sekuestruar:

3 kallëpë tritol

12 granata dore sulmuese

Lëndë plasëse të montuara me kapsolla detonatore, fitil dhe celularë (mina të gatshme për shpërthim)

3 ndezës granatash, kapsolla detonatore dhe 5 celularë

4 armë zjarri (2 automatikë dhe 2 pushkë), 8 krehra dhe pjesë armësh

6000 fishekë të kalibrave të ndryshëm

2.25 kg Cannabis

Sipas Policisë, është shpallur në kërkim pronari i banesës, shtetasi Y. Z., 48 vjeç, ndërsa vijojnë operacionet për kapjen e tij. Po ashtu, po hetohet mundësia e një lidhjeje mes këtij rasti dhe ngjarjes së ndodhur pranë Rinasit.

Materialet hetimore i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme. Operacioni “Tracking” vijon ende në terren.

Njoftimi i Policisë:

Tiranë/Zhvillohet operacioni policor i koduar “Tracking”, nga specialistët e Sektorit të Krimeve të Rënda të DVP Tiranë, në bashkëpunim me shërbimet e Komisariatit të Policisë Krujë. Operacioni, ende në vijim në rrethin Krujë, në kuadër të punës intensive hetimore dhe operacionale, me objektiv zbardhjen e autorësisë dhe rrethanave të ngjarjes së datës 12.11.2025, te rrethrrotullimi i Rinasit. Zbulohet një banesë në fshatin Zall, Fushë Krujë, ku mbahej arsenal armësh shpërthyese, armësh zjarri dhe municioni.

Gjatë kontrolleve, u gjetën në këtë banesë: -3 kallëpë tritol; -12 granata dore sulmuese; -sasi lëndësh plasëse gati për shpërthim, të montuara me kapsolla detonatore, fitil zjarrpërcjellës dhe celularë(mina); -3 ndezës granatash, kapsolla detonatore dhe 5 celularë; -4 armë zjarri (2 automatikë dhe 2 pushkë), 8 krehra dhe pjesë armësh; -6000 fishekë të kalibrave të ndryshëm; -2 kg e 25 gramë Cannabis.

Në vijim të veprimeve procedurale për rastin, u shpall në kërkim pronari i banesës, shtetasi Y. Z., 48 vjeç. Punohet intensivisht për kapjen e tij, si dhe po hetohet me qëllim zbardhjen e lidhjes së mundshme që mund të ketë 48-vjeçari, me ngjarjen e ndodhur te rrethrrotulli i Rinasit. Operacioni policor i koduar “Tracking”, vijon. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.

