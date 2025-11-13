Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Botërori, kuqezinjtë ‘fluturojnë’ drejt gjysmëfinales së “play off”. Ja renditja
Transmetuar më 13-11-2025, 23:17

Sot janë luajtur dy ndeshjet e programuara për Grupin K në kualifikueset e Botërorit 2026. Shqipëria fitoi ndaj Andorrës me rezultat minimal, ndërsa Anglia mposhti Serbinë 2 me 0.

Kjo situatë dërgon automatikisht Shqipërinë në gjysmëfinalen e “play off”. Kuqezinjtë kanë 4 pikë më tepër se Serbia, ndërsa ka mbetur vetëm një ndeshje për t’u luajtur. Serbia vijon të kryesojë me pikë të plota, ndërsa nuk ka pësuar asnjë gol në këtë fushatë kualifikuese.

Shqipëria do të përballet me Anglinë në “Air Albania”, pikërisht të dielën. Në anën tjetër Serbia do të sfidojë Letoninë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...