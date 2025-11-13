Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vetëm një gjuajtje drithëruese me kokë e Gjimshitit. Barazim 0-0 pjesa e parë Andorrë-Shqipëri
Transmetuar më 13-11-2025, 21:36

Barazim pa gola në pjesën e parë mes Andorrës dhe Shqipërisë. Ritmi ishte i kënaqshëm në fillim, me kuqezinjtë që treguan dëshirë të madhe për të shkuar te goli.

Tentativa e parë serioze ishte e Kristjan Asllanit nga goditja e dënimit, por gjithsesi topi përfundoi jashtë.

Edhe vendasit ishin të rrezikshëm, teksa me anë të kundërsulmeve, shkaktuan disa herë “drithërima” në portën e Strakoshës.

