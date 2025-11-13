Vetëm një gjuajtje drithëruese me kokë e Gjimshitit. Barazim 0-0 pjesa e parë Andorrë-Shqipëri

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 13-11-2025, 21:36
Barazim pa gola në pjesën e parë mes Andorrës dhe Shqipërisë. Ritmi ishte i kënaqshëm në fillim, me kuqezinjtë që treguan dëshirë të madhe për të shkuar te goli.
Tentativa e parë serioze ishte e Kristjan Asllanit nga goditja e dënimit, por gjithsesi topi përfundoi jashtë.
Edhe vendasit ishin të rrezikshëm, teksa me anë të kundërsulmeve, shkaktuan disa herë “drithërima” në portën e Strakoshës.
