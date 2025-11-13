Gjendet trupi i pajetë i një gruaje në lumin Shkumbin

13 Nëntor, 2025
KRASTË – Një trup i pajetë është gjetur mbrëmjen e sotme në ujërat e lumit Shkumbin, pranë zonës së Krastës. Sipas njoftimeve të para, banorët kanë sinjalizuar policinë rreth orës 19:00, pasi kanë dalluar trupin që notonte në lumë.
Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë forcat policore dhe zjarrfikësit. Për shkak të errësirës, palombarët nuk kanë mundur të ndërhyjnë menjëherë, ndërsa operacioni për nxjerrjen e trupit u realizua nga 7 efektivë zjarrfikës dhe 10 policë.
Burime për mediat bëjnë me dije se viktima është një grua rreth 40 vjeçe, ende e paidentifikuar. Trupi është transportuar në morgun e Elbasanit, ndërsa deri më tani asnjë familjar nuk është paraqitur për ta identifikuar.
Policia po vijon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
