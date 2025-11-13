Bardhi sulmon Gonzaton pas deklaratës për Ballukun: Zëdhënës i korrupsionit qeveritar

13 Nëntor, 20250
Gjatë një interviste televizive, ambasadori i Bashkimit Europian në Tiranë, Silvio Gonzato, u tregua i kursyer kur u pyet për një qëndrim mbi faktin se zëvendëskryeministrja e Shqipërisë, Belinda Balluku, është marrë e pandehur nga SPAK për shkelje të barazisë në tenderë, konkretisht në tenderin për tunelin e Llogarasë.
“Ne kemi një politikë për të mos komentuar çështjet në hetim. Sepse një nga parimet që rregullon gjyqësorin është prezumimi i pafajësisë. Pra, nuk mund të fillosh të dënosh njerëzit përpara se të kenë ndodhur hetimet dhe procedurat gjyqësore. Por, në përgjithësi, mendoj se është e qartë se, siç e thotë raporti, parlamenti nuk ushtron mjaftueshëm kontroll mbi veprimet e ekzekutivit.”, tha Gonzato në emisionin “Top Story”.
Pas kësaj deklarate, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, sulmoi ambasadorin e Bashkimit Europian duke thënë se kush flet për prezumimin e pafajësisë, pa theksuar nevojën që ka Shqipëria për barazinë e të gjithëve para ligjit, bëhet thjesht zëdhënës i korrupsionit qeveritar.
Reagimi i plotë i Gazment Bardhit:
Parimi i “prezumimit të pafajësisë” është vlerë europiane, po aq sa respektimi i parimit të “barazisë përpara ligjit”! Cilido që flet për prezumimin e pafajësisë, pa theksuar nevojën që ka Shqipëria për barazinë e të gjithëve para ligjit, bëhet thjesht zëdhënës i korrupsionit qeveritar.
Shqipëria në këto vite të tranzicionit nuk ka vuajtur nga mosrespektimi i parimit të prezumimit të pafajësisë, por nga cenimi permanent i parimit të barazisë përpara ligjit, ku disa kanë patur dhe vazhdojnë të kenë certifikatën e “personave të paprekshëm”. Lufta kundër pandëshkueshmërisë, dhe jo parimi i prezumimit të pafajësisë, ishte objektivi madhor i Reformës në Drejtësi në Shqipëri.
Për këdo që nuk dëshiron të identifikohet si zëdhënës i korrupsionit të Belinda Ballukut, mjafton t’i kujtojmë faktin e thjeshtë se ajo është hetuar nga SPAK, dhe ky i fundit e ka marrë të pandehur, sepse ka provuar përtej çdo dyshimi të arsyeshëm se në procedurën e prokurimit të Tunelit të Llogarasë, me vlerë 190 milion euro, ishte paracaktuar fituesi dhe ishte shkelur barazia e pjesëmarrësve në tendera publik. Kjo përbën edhe një shkelje të hapur të MSA-së BE-Shqipëri. Bizneset turke të paracaktuara pa garë po zëvendësojnë me shpejtësi investitorët serioz europian, duke shkelur në këtë mënyrë hapur MSA dhe detyrimet që ka Shqipëria në kuadër të procesit të integrimit europian.
Në Portugali, ish-kryeministri António Costa, u përfshi në hetim në nëntor 2023 për një çështje korrupsioni të qeverisë, por jo si i pandehur. Ai u përmend në hetim për çështje lidhur me lejet e projekteve të hidrogjenit dhe minierave të litiumit dhe Prokuroria regjistroi emrin e tij në hetim për ta verifikuar. Costa dha dorëheqje menjëherë, duke thënë: “Nuk mund të lejoj që dyshimi i hedhur mbi mua të njollosë figurën e kryeministrit dhe dinjitetin e shtetit.”. Kjo përbën një diferencë të madhe mes moralit europian dhe korrupsionit qeveritar shqiptar. Më vonë hetimi ndaj tij u mbyll pa gjetje të drejtpërdrejta dhe sot, António Costa është President i Këshillit Evropian, një nga tre postet më të larta në BE.
Ndërkohë në Shqipëri, Edi Rama dhe cilido tjetër që mbron zv.kryeministren e pandehur për korrupsion dhe del si zëdhënësi i Belinda Ballukut, duhet të kujtohet se barazia para ligjit është themeli i një shoqërie europiane dhe demokratike. Belinda Balluku nuk mund të përdorë pushtetin ekzekutiv për të intimiduar dëshmitarë, për të prishur prova, për të korruptuar. Ajo duhet të përballet me drejtësinë pa petkun e pushtetit si numri 2 i Qeverisë shqiptare dhe duke respektuar parimin e barazisë përpara ligjit. Mbajtja e saj në detyrën e Zëvendëskryeministres dhe ministres, është mburojë politike nga drejtësia dhe një formë e qartë presioni politik ndaj prokurorisë.
