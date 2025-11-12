Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
PD e vendos! Nesër organizon protestë para kryeministrisë
Transmetuar më 12-11-2025, 20:23

TIRANË- Partia Demokratike do të mbajë ditën e snesërme një protestë në orën 18:00 para Kryeministrisë. Në mesazhin e dërguar anëtarëve të Këshillit Kombëtar të PD-së, theksohet se pas kryebashkiakut Erion Veliaj është radha e Kryeministrit Edi Rama që të përfundojnë në qeli.

“Pas Lali Erit është radha e Lubi Ballukut dhe Ramaduros që të përfundojnë në qeli. Është detyra jonë që ta shpëtojmë Shqipërinë. Që Parlamentin ta kthejmë te njerëzit“, thuhet në mesazh.

