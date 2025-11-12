PD e vendos! Nesër organizon protestë para kryeministrisë

TIRANË- Partia Demokratike do të mbajë ditën e snesërme një protestë në orën 18:00 para Kryeministrisë. Në mesazhin e dërguar anëtarëve të Këshillit Kombëtar të PD-së, theksohet se pas kryebashkiakut Erion Veliaj është radha e Kryeministrit Edi Rama që të përfundojnë në qeli.
“Pas Lali Erit është radha e Lubi Ballukut dhe Ramaduros që të përfundojnë në qeli. Është detyra jonë që ta shpëtojmë Shqipërinë. Që Parlamentin ta kthejmë te njerëzit“, thuhet në mesazh.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd