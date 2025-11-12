Miratohet ndërtimi i stadiumit të ri ‘Gigi Riva’ në Cagliari

ITALI – I është dhënë dritë jeshile projektit për ndçrtimin e stadiumit të ri "Gigi Riva", i cili do të ketë 25.000 vende, me mundësinë e zgjerimit deri në 30.000.
Ky është hapi i fundit…
Kryetari i bashkisë Massimo Zedda bëri njoftimin, duke konfirmuar përfundimin me sukses të konferencës së shërbimeve vendimmarrëse, hapi i fundit burokratik i kërkuar për miratimin përfundimtar.
"E kemi pritur këtë lajm për dhjetë vjet," theksoi kryetari i bashkisë. "Sot, konferenca e shërbimeve vendimmarrëse, e cila miratoi projektin për stadiumin e ri, përfundoi me sukses."
Ka qenë një udhëtim i gjatë, që përfshin hapa teknikë, studime mjedisore dhe takime. Tani, megjithatë, siç shpjegon Zedda, procesi është përfunduar edhe për sa i përket lejeve mjedisore dhe të peizazhit, të marra përmes dispozitës së autorizimit të vetëm rajonal (më parë VIA – Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor).
Projekti për stadiumin e ri tani po hyn në fazën operative. "Ne do të vazhdojmë shpejt me hapat e ardhshëm," siguron kryetari i bashkisë.
"Sapo Cagliari Calcio të paraqesë planin ekonomik dhe financiar të përditësuar, ne mund të punojmë për formalitetet për publikimin e tenderit ndërkombëtar për koncesionin për të ndërtuar dhe operuar objektin e ri."
Stadiumi, që do të ndërtohet në lagjen Sant’Elia, do të jetë një objekt modern. I projektuar, shpjegon Bashkia, jo vetëm për të qenë "shtëpia e re e futbollit", por edhe për të pritur "koncerte, shfaqje dhe ngjarje të mëdha", duke u bërë kështu një "pikë referimi për të gjithë sardenjasit".
Hapi i parë tani do të jetë prishja e stadiumit të vjetër Sant’Elia: nga hiri i stadiumit pas skudetos, do të ngrihet stadiumi i ri i emëruar sipas Rombo di Tuno. Qëllimi i parë: të presë Kampionatin Evropian 2032.
