Aksident tragjik në Zall-Bastar, makina bie në humnerë, dyshohet për dy viktima

Tiranë- 12 nëntor, 2025– Një aksident rrugor i rëndë ka ndodhur në zonën e Zall-Bastar, ku një automjet ka dalë nga rruga dhe ka rënë në një humnerë.
Sipas informacioneve paraprake, dyshohet që dy persona të kenë humbur jetën në këtë incident.
Një banor ka telefonuar duke informuar se në Mner Gur dyshoohet se dy persona 45 dhe 50 vjeç kanë humbur jetën pasi mjeti i tyre ra në greminë.
Policia ndodhet në vendngjarje dhe po punon për nxjerrjen e trupave nga automjeti, ndërkohë që vijojnë hetimet për shkaqet e aksidentit.
