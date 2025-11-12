Berisha shpërthen pas atentatit në Rinas: Ekzekutimi i Gilmando Danit u patronua nga shteti për llogari të bandave pranë qeverisë

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar ashpër ndaj atentatit të ndodhur pranë aeroportit të Rinasit, ku mbeti i vrarë Gilmando Dani, një nga eksponentët kryesorë të grupit të Emiljano Shullazit, dhe u plagos rëndë Muçi Shaljani (Sheqeri), person i njohur për lidhjet me strukturat e sigurisë.
Në një deklaratë publike pak minuta më parë, Berisha e cilësoi këtë ngjarje si një ekzekutim të patronuar nga shteti, duke akuzuar se pas atentatit qëndrojnë bandat më të afërta me qeverinë.
“Atentati ndodhi në zonën më të mbrojtur të vendit”
Berisha tha se vendi ku ndodhi vrasja është zona më e ruajtur në Shqipëri, e mbuluar nga disa njësi policore dhe struktura të forcave speciale:
“Në atë zonë ndodhen patrulla e policisë së rendit, patrulla e policisë rrugore dhe një furgon i FNSH-së, i instaluar aty që nga koha e grabitjes së parave në aeroport. Gjithashtu aty është edhe një njësi që mbron sallonin e VIP-ave, kur kalojnë qeveritarët. Nuk ekziston asnjë tjetër vend në Shqipëri me kaq shumë forca të pranishme.”
Sipas Berishës, atentatorët nuk mund të kishin zënë pritë në atë vend pa dijeninë e strukturave shtetërore dhe pas ekzekutimit janë larguar pa asnjë pengesë.
“Vrasësit u larguan të qetë, shteti nuk reagoi”
Ish-kryeministri tha se autorët e atentatit, pasi kryen ekzekutimin, u larguan me qetësi në drejtim të Fushë-Krujës, ku më vonë u gjet makina e djegur në fshatin Halilaj:
“Ata përshkuan pa asnjë problem të gjithë rrugën Rinas–Fushë Krujë–Krujë. Asnjë përpjekje nuk u bë nga narkopolicia për t’i ndaluar. Kjo tregon qartë se operacioni ishte i mbrojtur nga shteti për llogari të grupeve që i shërbejnë qeverisë.”
Ngjarja që tronditi vendin
Kujtojmë se atentati ndodhi më 11 nëntor 2025, pranë aeroportit të Rinasit. Tre persona të armatosur me kallashnikov qëlluan me breshëri ndaj automjetit ku ndodheshin Gilmando Dani dhe Muçi Shaljani.
Dani mbeti i vdekur në vend, ndërsa Shaljani – agjent i AMP-së – u plagos rëndë. Autorët u larguan menjëherë pas ngjarjes dhe deri më tani, asnjë arrestim nuk është raportuar.
Ngjarja ka rikthyer në qendër të vëmendjes përplasjet mes grupeve kriminale dhe akuzat për lidhje të tyre me strukturat e shtetit, ndërsa policia dhe prokuroria vijojnë hetimet për identifikimin e autorëve. /noa.al
