Evazion 3.7 milionë euro: Prokuroria e Tiranës çon në gjyq kompaninë Buzi Store për fshehje të ardhurash

Tiranë – Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim subjektin tregtar “Buzi Store”, i akuzuar për veprën penale “Fshehje e të ardhurave”, e kryer në bashkëpunim me ekonomistin e kompanisë.
Sipas njoftimit zyrtar, hetimet kanë zbuluar se kompania ka shmangur rreth 3.7 milionë euro të ardhura nga tatimet, përmes një skeme të mirëorganizuar të evazionit fiskal që ka zgjatur për muaj të tërë.
—
Hetimi dhe zbulimi i skemës
Procedimi penal nr. 8744 i vitit 2024 është zhvilluar nga Prokuroria e Tiranës në bashkëpunim me Drejtoria e Hetimit Tatimor, duke përdorur metoda speciale hetimi dhe kontrolle në disa biznese të lidhura me subjektin.
Gjatë operacionit janë kontrolluar 8 adresa të lidhura me “Buzi Store” dhe me shoqërinë e fiskalizimit të saj, ku janë sekuestruar prova materiale, përfshirë njësi kompjuterike, celularë, tableta dhe shuma monetare prej 8 milionë lekësh, të cilat nuk ishin të justifikuara me dokumentacion ligjor.
Sistemi i paligjshëm i faturimit
Nga hetimet rezultoi se “Buzi Store” përdorte një sistem kompjuterik të paautorizuar për monitorimin dhe lëshimin e faturave tatimore, përmes një platforme online të palicencuar “store.dyqanimen.com”.
Ky sistem i mundësonte kompanisë të lëshonte fatura të falsifikuara dhe të pafiskalizuara, që nuk përmbanin elementet ligjore të kërkuara nga legjislacioni tatimor.
Në disa raste, kompania lëshonte fatura me vlera më të mëdha, por deklaronte më pak të ardhura në raportimet zyrtare, duke shmangur në këtë mënyrë pagesën e detyrimeve tatimore ndaj shtetit.
Pasojat dhe veprimet ligjore
Prokuroria e Tiranës ka dërguar dosjen për gjykim dhe thekson se ky rast përbën një precedent të rëndësishëm në luftën kundër evazionit fiskal dhe përdorimit të sistemeve ilegale të fiskalizimit.
Hetimet vazhdojnë për të verifikuar nëse skema është përdorur edhe nga biznese të tjera që bashkëpunonin me “Buzi Store”. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd