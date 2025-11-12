SPAK çon për gjykim një avokat, akuzohet për ndikim të paligjshëm ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim në Gjykatën e Posaçme çështjen penale nr. 242/2024 në ngarkim të avokatit Besart Logu, i akuzuar për ndikim të paligjshëm ndaj funksionarëve të drejtësisë.
Hetimet nisën pas kallëzimit të një shtetasi me iniciale S.C., dhe u zhvilluan përmes metodave speciale të hetimit, duke përfshirë edhe përdorimin e një agjenti të infiltruar.
Akti i akuzës
Sipas SPAK, Besart Logu akuzohet për veprat penale:
“Korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë”, parashikuar nga neni 319/ç i Kodit Penal;
“Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”, parashikuar nga neni 245/1 i Kodit Penal.
Nga provat e grumbulluara gjatë hetimit rezulton se më 13 dhjetor 2024, i pandehuri ka kërkuar dhe marrë shumën prej 8 000 eurosh me qëllim që të ndikonte tek një prokuror, gjyqtar dhe ekspertë kontabël, të cilët kishin në shqyrtim çështjen penale të klientit të tij, shtetasit S.C., në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Tiranës.
Ky i fundit akuzohej për “krijim të skemave mashtruese të TVSH-së”, “fshehje të të ardhurave” dhe “falsifikim të dokumenteve zyrtare”, të gjitha të kryera në bashkëpunim.
Agjenti i infiltruar dhe pagesa
Sipas hetimeve, shuma prej 8 000 eurosh iu dorëzua Logut nga një agjent i infiltruar, kundrejt premtimit se do të siguronte lirimin e klientit të tij nga burgu. Megjithatë, kjo nuk ndodhi, ndërsa hetimet dokumentuan se pagesa nuk kishte të bënte me shërbimet ligjore, por përbënte përfitim të parregullt në këmbim të ndikimit të pretenduar tek organet e drejtësisë.
Përfundimet e SPAK
Nga analiza e provave, SPAK ka arritur në përfundimin se Besart Logu ka konsumuar elementët e veprës penale të “ushtrimit të ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”, sipas nenit 245/1/4 të Kodit Penal. Kjo vepër penale konsiderohet formale, që do të thotë se mjafton kërkimi ose marrja e përfitimit të parregullt, pa qenë e nevojshme që rezultati i premtuar (si lirimi nga burgu apo ndryshimi i akuzave) të jetë realizuar.
Çështja tashmë në gjykatë
SPAK ka dërguar dosjen për gjykim në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë, ndërsa procesi pritet të nisë në ditët në vijim. Në njoftimin zyrtar, institucioni thekson se hetimi është zhvilluar me transparencë dhe profesionalizëm, si pjesë e përpjekjeve për të goditur korrupsionin brenda sistemit të drejtësisë. /noa.al
