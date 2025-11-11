Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Mbytet varka me emigrantë në Greqi. Disa të vdekur, vijojnë kërkimet për të mbijetuar
Transmetuar më 11-11-2025, 19:07

GREQI- Një operacion kërkim-shpëtimi ka filluar që nga pasditja e së hënës në brigjet greke, nën koordinimin e Qendrës së Unifikuar të Koordinimit të Kërkimit dhe Shpëtimit, pas përmbysjes së një varke që transportonte të huaj, afërsisht 15 milje detare në jug të Gavdos.

Sipas Rojës Bregdetare Greke, tre trupa janë gjetur dhe janë shpëtuar 56 persona. Dy anije kalimtare dhe dy anije të Rojës Bregdetare po operojnë në zonë, ndërsa një helikopter i Forcave Ajrore është angazhuar po ashtu në kërkim.

Ndërkohë, kërkimet vijojnë për të gjetur persona e tjerë të zhdukur. Deri më tani, 56 persona janë shpëtuar nga një anije e Frontex që merr pjesë në operacion. Në zonë po lundrojnë dy anije të Rojës Bregdetare dhe është nisur edhe një helikopter.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...