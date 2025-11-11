Mbytet varka me emigrantë në Greqi. Disa të vdekur, vijojnë kërkimet për të mbijetuar

GREQI- Një operacion kërkim-shpëtimi ka filluar që nga pasditja e së hënës në brigjet greke, nën koordinimin e Qendrës së Unifikuar të Koordinimit të Kërkimit dhe Shpëtimit, pas përmbysjes së një varke që transportonte të huaj, afërsisht 15 milje detare në jug të Gavdos.
Sipas Rojës Bregdetare Greke, tre trupa janë gjetur dhe janë shpëtuar 56 persona. Dy anije kalimtare dhe dy anije të Rojës Bregdetare po operojnë në zonë, ndërsa një helikopter i Forcave Ajrore është angazhuar po ashtu në kërkim.
Ndërkohë, kërkimet vijojnë për të gjetur persona e tjerë të zhdukur. Deri më tani, 56 persona janë shpëtuar nga një anije e Frontex që merr pjesë në operacion. Në zonë po lundrojnë dy anije të Rojës Bregdetare dhe është nisur edhe një helikopter.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd