E papritur! Lamine Yamal përjashtohet nga kombëtarja spanjolle!

Lamine Yamal është përjashtuar nga skuadra kombëtare spanjolle dhe po kthehet në Barcelonë.
RFEF (Federata Mbretërore Spanjolle e Futbollit) e njoftoi këtë të martën në mëngjes, që do të thotë se ai do të humbasë dy ndeshjet kundër Gjeorgjisë dhe Turqisë.
Do të një “luftë” e hapur me sa duket sepse deklarata e lëshuar nga federata zbulon pakënaqësi të konsiderueshme.
Arsyeja zyrtare është një procedurë mjekësore e kryer nga klubi i tij, i cili thuhet se nuk e informoi Federatën deri vonë të hënën në mbrëmje.
