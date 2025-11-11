Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
E papritur! Lamine Yamal përjashtohet nga kombëtarja spanjolle!
Transmetuar më 11-11-2025, 17:52

Lamine Yamal është përjashtuar nga skuadra kombëtare spanjolle dhe po kthehet në Barcelonë.

RFEF (Federata Mbretërore Spanjolle e Futbollit) e njoftoi këtë të martën në mëngjes, që do të thotë se ai do të humbasë dy ndeshjet kundër Gjeorgjisë dhe Turqisë.

Do të një “luftë” e hapur me sa duket sepse deklarata e lëshuar nga federata zbulon pakënaqësi të konsiderueshme.

Arsyeja zyrtare është një procedurë mjekësore e kryer nga klubi i tij, i cili thuhet se nuk e informoi Federatën deri vonë të hënën në mbrëmje.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...