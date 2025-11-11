Kupa e Botës 2026: Parkimi do të kushtojë më shumë se një biletë ndeshjeje!

SHBA – Kupa e Botës 2026, e bashkëorganizuar nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Meksika, tashmë po duket si më fitimprurësja në histori – dhe FIFA nuk ka ndërmend të ndalet vetëm te të ardhurat nga shitja e biletave.
Sipas The Athletic, organi qeverisës botëror i futbollit ka gjetur një burim të ri të ardhurash: parkimin. Duke lançuar faqen e vet zyrtare të internetit të dedikuar për rezervimet e parkimit për mbajtësit e biletave, FIFA po vendos çmime që po shkaktojnë zemërim.
Deri në 175 dollarë (151 euro) për të parkuar gjatë një ndeshjeje gjysmëfinale ose për vendin e tretë, dhe 75 dollarë (65 euro) për një ndeshje të thjeshtë të fazës së grupeve, veçanërisht në stadiumin AT&T në Teksas.
FIFA e di që një makinë është thelbësore në Shtetet e Bashkuara
Këto çmime ndonjëherë i tejkalojnë ato të biletave të caktuara të ndeshjeve të Kupës së Botës 2022, ku një biletë e Kategorisë 3 për fazën e grupeve kushton më pak.
Organizatorët planifikojnë ta aplikojnë këtë strukturë çmimesh në disa nga 16 stadiumet e turneut, shumica e të cilave janë stadiume të NFL-së të rrethuara nga parkingje të mëdha – një avantazh i vërtetë për maksimizimin e fitimit të çdo metri katror.
Pas kësaj strategjie, FIFA parashikon varësinë e spektatorëve amerikanë nga makinat, pasi transporti publik është shpesh i pamjaftueshëm në këto qytete të mëdha.
Por qasja në stadiume rrezikon të shndërrohet në një dhimbje koke të vërtetë: midis zonave të sigurisë, zonave të rezervuara dhe mungesës së vendeve të disponueshme, tifozët do të duhet të jenë të përgatitur të jenë të duruar – ose të kenë xhepa të thellë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd