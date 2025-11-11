Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Atentati në Rinas: Gilmando Dani u qëllua pak minuta pasi zbriti nga Barcelona – dyshohet se lëvizjet e tij u spiunuan
Transmetuar më 11-11-2025, 16:21

Tiranë, 11 nëntor 2025 – Detaje të reja po dalin nga atentati fatal i ndodhur sot pranë aeroportit të Rinasit, ku mbeti i vrarë Gilmando Dani, ndërsa Muçi Shaljani (Sheqeri) u plagos rëndë.

Burime nga hetimet bëjnë me dije se Dani ishte kthyer pak minuta më parë nga Barcelona, dhe në aeroport ishte pritur nga Shaljani, i cili drejtonte automjetin “Mercedes Benz S”.

Vetëm pak çaste pas nisjes nga aeroporti, pranë rrethrrotullimit të Rinasit, ndaj tyre është hapur zjarr nga një automjet në lëvizje. Plumbat ishin fatalë për Danin, 47 vjeç, ndërsa Shaljani, 40 vjeç, ndodhet në spital në gjendje kritike.

Sipas burimeve, autorët kanë pasur informacione të sakta për lëvizjet e shënjestrës, çka ka ngritur dyshime se lëvizjet e Danit janë zbuluar paraprakisht.

Policia ka rrethuar zonën, ka ngritur pika kontrolli dhe ka nisur kërkimet për autorët. Në drejtimin e Prokurorisë, grupi hetimor po punon për të zbardhur motivet dhe pistat e mundshme të atentatit.

