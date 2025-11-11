Atentati në Rinas – Policia konfirmon emrat e viktimës dhe të plagosurit dhe zbardh detaje të tjera

Policia e Shtetit ka dhënë detajet e para zyrtare lidhur me atentatin e ndodhur mesditën e kësaj të marte në afërsi të Aeroportit të Rinasit.
Sipas njoftimit, rreth orës 14:20, në rrethrrotullimin pranë aeroportit, është qëlluar me armë zjarri në drejtim të një automjeti në lëvizje ku ndodheshin Gilmando Dani, rreth 47 vjeç, dhe Muçi Shaljani (i njohur si Sheqeri), rreth 40 vjeç.
Si pasojë e të shtënave, Gilmando Dani ka humbur jetën në vend, ndërsa Muçi Shaljani ka mbetur i plagosur rëndë dhe ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve.
Menjëherë pas ngjarjes, forcat e policisë kanë rrethuar zonën dhe kanë ngritur pika të shumta kontrolli në akset që lidhin Rinasin me Fushë-Krujën, ku dyshohet se janë larguar autorët.
Grupi hetimor, në drejtimin e Prokurorisë së Tiranës, po vijon punën për të zbardhur motivin e atentatit, identifikimin e autorëve dhe rrethanat e sakta të ngjarjes.
Burime nga hetimi paraprak dyshojnë se atentati mund të ketë lidhje me konflikte të mëparshme midis grupeve kriminale, pasi viktima, Gilmando Dani, ishte një person i njohur për policinë dhe përmendej shpesh si bashkëpunëtor i afërt i Emiljano Shullazit.
