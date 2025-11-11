Pjesëmarrje në grup kriminal dhe trafik droge, GJKKO dënon Fabion Gjonin me 6 vite e 8 muaj burg

Tiranë, 11 Nëntor 2025
Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar deklaroi fajtor Fabion Gjonin për “Kultivim lëndësh narkotike”, “Prodhim dhe shitje narkotikësh” dhe “Grupi i strukturuar kriminal”.
Dënimi fillestar i përbashkët ishte 10 vjet, por në zbatim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale i ulet 1/3, duke rezultuar në 6 vite e 8 muaj burg. Vuajtja e dënimit do të kryhet në një institucion të sigurisë së lartë. Sendet e sekuestruara mbeten pjesë e procesit penal.
