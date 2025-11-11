Nis punimet Komisioni i Reformës Territoriale. PD e bojkoton

Komisioni i Posaçëm për Reformën Administrativo-Territoriale u mblodh sot për herë të parë pas marrjes së miratimit në Kuvend më 27 tetor.
Askush prej grupit parlamentar të Partisë Demokratike nuk u paraqit në komision, e parë kjo si një bojkot nga ana e tyre, pavarësisht se në këtë komision ka barazi të plotë mes mazhorancës dhe opozitës.
Seanca e parë e Territoriales u drejtua nga kryetari i PS-së Arbjan Mazniku ndërsa bashkëkryetari i PD-së, Luçiano Boçi mungon. Prezent në sallë ishin 2 përfaqësues të opozitës, Vangjel Dule dhe Edmond Haxhinasto.
“Jemi të hapur për të bashkëpunuar me opozitën siç u tregua me të gjitha kërkesat që opozita pati për krijimin e këtij komisioni dhe janë adresuar nga mazhoranca. Më vjen keq që sot anëtarët e PD nuk erdhën në këtë takim dhe shpresojmë që kjo të mos jetë një problem dhe në vazhdimësi të kemi bashkëpunim dhe ndërveprim”, tha Mazniku.
Për shkak të mungesës së bashkëkryetarit Luçiano Boçi, Arbjan Mazniu tha se plani apo axhenda e punës do të prezantohet në mbledhjen e radhës në prezencë të të gjithë anëtarëve të komisionit.
