Tragjedi në finalet e ATP-së: Dy spektatorë humbin jetën në mjediset e tenisit
Transmetuar më 11-11-2025, 11:55

ITALI – Një tragjedi e dyfishtë tronditi ditën e dytë të ATP Finals në Torino. Dy burra humbën jetën, në incidente të ndara brenda pak orësh nga njëri-tjetri.

Ata janë 70 dhe 78 vjeç. I pari u sëmur të hënën në mëngjes përpara Fshatit të Tifozëve në Piazza d’Armi, pranë Inalpi Arena; i dyti vdiq në tribunat e vendit ku pritej eventi, gjatë ndeshjes midis Lorenzo Musetti dhe Taylor Fritz.

Në të dyja rastet, shërbimet e urgjencës 118 ndërhynë në vendngjarje për të kryer përpjekje për ringjallje, dy personat u dërguan me emergjencë në spitalin Molinette, por në të dyja rastet nuk kishte asgjë që mund të bëhej dhe vdekja u regjistrua menjëherë pas shtrimit në spital.

