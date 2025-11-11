Tragjedi në finalet e ATP-së: Dy spektatorë humbin jetën në mjediset e tenisit

ITALI – Një tragjedi e dyfishtë tronditi ditën e dytë të ATP Finals në Torino. Dy burra humbën jetën, në incidente të ndara brenda pak orësh nga njëri-tjetri.
Ata janë 70 dhe 78 vjeç. I pari u sëmur të hënën në mëngjes përpara Fshatit të Tifozëve në Piazza d’Armi, pranë Inalpi Arena; i dyti vdiq në tribunat e vendit ku pritej eventi, gjatë ndeshjes midis Lorenzo Musetti dhe Taylor Fritz.
Në të dyja rastet, shërbimet e urgjencës 118 ndërhynë në vendngjarje për të kryer përpjekje për ringjallje, dy personat u dërguan me emergjencë në spitalin Molinette, por në të dyja rastet nuk kishte asgjë që mund të bëhej dhe vdekja u regjistrua menjëherë pas shtrimit në spital.
