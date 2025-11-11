Po tentonte të hynte në oborrin e një banese, 45-vjeçarit i ngec bluza në kangjellat rrethues dhe mbytet

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në orët e para të mëngjesit të sotëm në fshatin Plasë të bashkisë Maliq, ku një 45-vjeçar është gjetur i pajetë në rrethana ende të paqarta.
Sipas informacioneve paraprake, trupi i viktimës është gjetur i varur në kangjellat e murit rrethues të një banese. Dyshohet se ai ka tentuar të hyjë brenda oborrit të shtëpisë, e cila nuk ishte pronë e tij, duke kaluar nga muri, por gjatë përpjekjes bluza i është kapur në kangjellat metalike, çka ka sjellë mbytjen aksidentale.
Burime nga vendi i ngjarjes bëjnë me dije se 45-vjeçari dyshohet të ketë qenë në gjendje të dehur në momentin e incidentit, gjë që mund të ketë ndikuar në humbjen e ekuilibrit dhe përfundimin tragjik të ngjarjes.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd