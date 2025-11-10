Përplasja në Këshillin Bashkiak, Policia mbërrin për të shoqëruar dy personat e përfshirë në konflikt

POGRADEC- Detaje të reja vijojnë të dalin nga sherri i dhunshëm në Këshillin Bashkiak të Pogradecit. Bëhet me dije se Policia e Shtetit ka mbërritur në Këshillin Bashkiak, pas përleshjes që ndodhi mes një prej këshilltarëve me një qytetar. Si pasojë, pritet që policia të shoqërojë dy personat e përfshirë në sherr.
Pas debateve të shumta, këshilltarët kanë miratuar me 20 vota pro këtë vendim, çka ka sjellë edhe agravim deri në dhunë fizike. Ngjarja agravoi deri në këtë pikë pas miratimit të pikës 6 që lidhej me listën e tokës prej 34.660 ha në Çërravë për dhënie me qira ku Muçllari është shprehur kundër.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd