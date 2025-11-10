Pjesëmarrja e ulët në votime Celibashi flet se sa legjitimë janë kryebashkiakët e rinj?

Tiranë / 10 Nëntor 2025, 13:42
Kryekomisioneri Ilirjan Celibashi është pyetur për pjesëmarrjen e ulët në zgjedhjet e pjesshme dhe për legjitimitetin e kryetarëve të bashkive të zgjedhur.
Celibashi theksoi se për të vlerësuar një proces zgjedhor nuk është domosdoshmëri të ketë një kufi të pjesëmarrjes. Ai sqaroi se edhe ata që nuk votojnë shprehin një formë të interesit të tyre politik, dhe ky aspekt duhet të merret parasysh nga politika dhe institucionet përgjegjëse.
“Unë i përkas grupit të atyre personave që angazhohen në procesin zgjedhor, që nuk është domosdoshmëri të ketë kufi të pjesëmarrjes për t’i konsideruar zgjedhjet e vlefshme. Ka argumente për të dyja pikëpamjet. Ta vlerësojë politika se si e kanë interesin dhe si ato mendojnë se është interesi i qytetarëve,” tha Celibashi.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd