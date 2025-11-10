Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Pjesëmarrja e ulët në votime Celibashi flet se sa legjitimë janë kryebashkiakët e rinj?
Transmetuar më 10-11-2025, 14:07

Tiranë / 10 Nëntor 2025, 13:42

Kryekomisioneri Ilirjan Celibashi është pyetur për pjesëmarrjen e ulët në zgjedhjet e pjesshme dhe për legjitimitetin e kryetarëve të bashkive të zgjedhur.

Celibashi theksoi se për të vlerësuar një proces zgjedhor nuk është domosdoshmëri të ketë një kufi të pjesëmarrjes. Ai sqaroi se edhe ata që nuk votojnë shprehin një formë të interesit të tyre politik, dhe ky aspekt duhet të merret parasysh nga politika dhe institucionet përgjegjëse.

“Unë i përkas grupit të atyre personave që angazhohen në procesin zgjedhor, që nuk është domosdoshmëri të ketë kufi të pjesëmarrjes për t’i konsideruar zgjedhjet e vlefshme. Ka argumente për të dyja pikëpamjet. Ta vlerësojë politika se si e kanë interesin dhe si ato mendojnë se është interesi i qytetarëve,” tha Celibashi.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...