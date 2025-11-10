Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Nuk fitoi në Tepelenë, kandidati i pavarur, Gabriel Guma: Se quaj humbje por ringjallje sociale
Transmetuar më 10-11-2025, 08:15

TEPELENA- Kandidati i pavarur Gabriel Guma, i mbështetur nga opozita në zgjedhjet e pjesshme vendore në Tepelenë, ka reaguar pas shpalljes së rezultateve zyrtare, ku fitoi 928 vota kundrejt 3,261 votave të kandidatit socialist Gramoz Sako. Në një deklaratë për mediat, Guma tha se rezultati nuk përbën një dështim për të, por përkundrazi një fillim të ri në angazhimin e tij politik.

“Pritshmëritë e mia ishin shumë të mira por duke qëndruar me këmbë në tokë. Jemi ok me pjesëmarrjen e njerëzve, pa njerëz të imponuar, të detyruar, pritshmëritë janë ok. Unë si them humbje personale, por një ringjallje sociale. Jo humbja ime, unë jam djalë i ri. Për mua politika sapo ka nisur kështu që është jeta është përpara dhe nga gabimet mësohet. Kam bërë edhe unë plot gabime gjatë kësaj periudhe të fushatës", tha ai.

