Partia Socialiste rifiton Bashkinë e Cërrikut

CËRRIK- Procesi i numërimit në të gjitha 57 qendrat e votimit në Bashkinë e Cërrikut ka përfunduar, duke konfirmuar Florenc Spiro Dokën si kryetarin e ri të bashkisë. Kandidati i Partisë Socialiste të Shqipërisë ka siguruar një fitore të gjerë në zgjedhjet e pjesshme vendore të 9 nëntorit, duke lënë pas dy rivalët e tij.
Sipas rezultateve zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Doka ka marrë 6,201 vota, që përbëjnë 66.22% të totalit të votave të numëruara. Në vend të dytë është renditur Amarildo Sherif Hoxha, kandidat i propozuar nga zgjedhësit, me 1,888 vota (20.16%), ndërsa Eligert Qani Hima nga “Lëvizja Shqipëria Bëhet” ka marrë 1,275 vota, ose 13.62%.
Me një avantazh prej 4,313 votash ndaj Amarildo Hoxhës dhe 4,926 votash ndaj Eligert Himës, kandidati socialist ka siguruar një fitore të padiskutueshme, duke i garantuar Partisë Socialiste një tjetër mandat drejtimi në këtë bashki.
