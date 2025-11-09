Pas Beratit, Tepelenës e Vlorës, nis numërimi i votave edhe në Cërrik

Në këtë garë për kryetar bashkie konkurrojnë tre kandidatë: Eligert Hima nga Shqipëria Bëhet, Amarildo Hoxha i pavarur dhe Florenc Doka nga Partia Socialiste.
CËRRIK- Numërimi i votave në Bashkinë e Cërrikut ka filluar tashmë, ku janë gjithsej 57 kuti votimi. Në këtë garë për kryetar bashkie konkurrojnë tre kandidatë: Eligert Hima nga Shqipëria Bëhet, Amarildo Hoxha i pavarur dhe Florenc Doka nga Partia Socialiste.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd