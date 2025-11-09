Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Pas Beratit, Tepelenës e Vlorës, nis numërimi i votave edhe në Cërrik
Transmetuar më 09-11-2025, 22:20

Në këtë garë për kryetar bashkie konkurrojnë tre kandidatë: Eligert Hima nga Shqipëria Bëhet, Amarildo Hoxha i pavarur dhe Florenc Doka nga Partia Socialiste.

CËRRIK- Numërimi i votave në Bashkinë e Cërrikut ka filluar tashmë, ku janë gjithsej 57 kuti votimi. Në këtë garë për kryetar bashkie konkurrojnë tre kandidatë: Eligert Hima nga Shqipëria Bëhet, Amarildo Hoxha i pavarur dhe Florenc Doka nga Partia Socialiste.

