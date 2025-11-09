Tragjedi në Durrës/ Humb jetën një grua pas aksidenti rrugor

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sotme, rreth orës 19:00, në aksin rrugor Peqin – Rrogozhinë, në fshatin Sinaballaj.
Sipas të dhënave paraprake, shtetasi Dritan Kazioni, 58 vjeç, banues në Kavajë, duke drejtuar automjetin e tij, dyshohet se ka humbur kontrollin dhe për pasojë ka përplasur këmbësoren, shtetasen Mukades Kulemani, 82 vjeçe.
Fatkeqësisht, si pasojë e plagëve të marra, e moshuara ka ndërruar jetë në vendngjarje.
Në vendin e ngjarjes ndodhet grupi hetimor, i cili po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit dhe përcaktimin e përgjegjësive ligjore. /noa.al
