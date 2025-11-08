Bundesliga/ Ndalet Bayern Munich, Leverkusen ekzagjeron

GJERMANI – Bayern Munich u ndal në raundin e dhjetë të Bundesligës, duke barazuar 2-2 në Union Berlin pas nëntë fitoreve radhazi. Doekhi shënoi dy herë (27′ dhe 83′) për të vulosur një barazim vendimtar për klubin nga kryeqyteti, me Kane që shpëtoi bavarezët në minutën e 93-të.
Borussia Dortmund u mposht në minutën e 97-të dhe u detyrua të kënaqej me një barazim 1-1 në Hamburg, ndërsa Leipzig humbi 3-1 në Hoffenheim. Leverkusen e teproi, duke mposhtur Heidenheim 6-0.
Union Berlin-Bayern Mynih 2-2
Pas nëntë fitoreve radhazi në Bundesligë (16 gjithsej, duke përfshirë të gjitha garat e tjera), Bayern Munich barazoi 2-2 në Union Berlin. Loja ishte pak e fragmentuar në fillim, por skuadra vendase kaloi në epërsi pak para gjysmë ore: në minutën e 27-të, goditja perfekte nga këndi e Haberer gjeti golin e fitores të Doekhi-t.
Bavarezët reaguan dhe filluan të dominonin ndeshjen, madje barazuan në minutën e 38-të me anë të Luis Diaz, i asistuar nga Stanisic. Të besuarit e Kompany-t kërcënuan pas pushimit, por u rikthyen në ballë pas një ore.
Ndërsa vizitorët ishin nën presion maksimal, të besuarit e Baumgart-it çuditërisht rifituan epërsinë: në minutën e 83-të, një goditje e caktuar rezultoi vendimtare, me Doekhi-n që gjeti përsëri rrjetën vetëm pak hapa larg Neuer për ta bërë rezultatin 2-1 vetëm pak minuta para fundit.
Bayern arriti të shmangte humbjen e parë të sezonit vetëm në minutën e 93-të, kur goditja me kokë e Harry Kane vulosi barazimin në 2-2. Bayern Munich tani ka 28 pikë dhe po shkon drejt barazimit të parë të sezonit, ndërsa Union Berlin ka 12 pikë, shumë pranë një fitoreje të jashtëzakonshme.
Hamburg-Borussia Dortmund 1-1
Gati një humbje sensacionale për Borussia Dortmund, e cila u rikthye në minutën e 97-të me rezultatin 1-1 ndaj Hamburgut. Gjatë gjithë pjesës së parë, verdhëzinjtë dominuan nga fillimi deri në fund, duke ruajtur posedimin dhe duke imponuar ritmin e tyre në ndeshje. Rasti më i qartë, megjithatë, erdhi në minutën e 39-të për ekipin vendas, me goditjen me kokë të Capaldo që goditi traversën. Pjesa e parë përfundoi pa gola, por ekuilibri mbeti i pasigurt.
Në minutën e 64-të, Chukwuemeka shfrytëzoi goditjen me kokë të Schlotterbeck nga një goditje këndi dhe shënoi 1-0 me një gjuajtje me të djathtën. Të besuarit e Polzin u përpoqën të paktën të rrëmbenin një gol barazimi në gjysmën e fundit të ndeshjes dhe filluan të rrisnin intensitetin, dhe shpresat e tyre u bënë realitet praktikisht në fund të ndeshjes: në minutën e 97-të, Konigsdorffer shënoi me kokë pas krosit të Muheim për ta bërë rezultatin 1-1.
Borussia Dortmund tani renditet e treta me 21 pikë, një pas Leipzig (i dyti me 22) dhe Leverkusen (i katërti me 20). Hamburger SV ngrihet në nëntë pikë, përkohësisht katër pikë mbi zonën e rënies nga kategoria.
Hoffenheim-RB Leipzig 3-1
Leipzig pësoi një humbje shkatërruese 3-1 në Hoffenheim. Bullen menjëherë morën kontrollin e lojës, me Diomande që shënoi në minutën e nëntë pas një krijimi të Ouedraogo. Megjithatë, skuadra vendase nuk u dorëzua dhe reagoi, duke përmbysur situatën në pjesën e dytë: në minutën e 20-të, Hadjari shënoi golin e barazimit me një asist nga Burger, pastaj në minutën e 38-të, Lemperle u asistua nga Coufal për të kompletuar rikthimin.
Hoffenheim ishte në avantazh pas 45 minutave të para, por vizitorët reaguan duke bërë presion të fortë në fillim të pjesës së dytë. Raum goditi shtyllën në minutën e 47-të me një gjuajtje të bukur me të majtën, por në kulmin e presionit, lojtarët e Ilzer u tërhoqën: në minutën e 79-të, Asllani ia kaloi topin Promel, i cili kompletoi lëvizjen për ta bërë rezultatin 3-1.
Skuadra e Wernerit u përgjigj me Romulon tre minuta më vonë, por goli 3-2 i brazilianit u anulua pas një kontrolli të VAR-it, dhe ky ishte emocioni i fundit i ndeshjes. Pas kësaj humbjeje 3-1, Leipzig mbetet i bllokuar në 22 pikë, ndërsa Hoffenheim ëndërron shumë, duke u ngjitur në 19 pikë dhe duke iu afruar vendit që kualifikon në Ligën e Kampionëve.
Bayer Leverkusen-Heidenheim 6-0
Bayer Leverkusen u rikthye fuqishëm pas humbjes ndaj Bayern Munich: 6-0 në shtëpi ndaj Heidenheim me pesë gola në pjesën e parë. Qëllimet e ‘Aspirins’ ishin të qarta që nga fillimi, me Schick që e çoi ekipin e tij në epërsi pas më pak se dy minutash.
Ekipi vendas u ndez midis minutave të 16-të dhe të 27-të, duke shënuar tre gola në më pak se 600 sekonda: së pari Hofmann dyfishoi epërsinë me një asist nga Tapsoba, pastaj dy golat e Schick (22’) e çuan rezultatin në tre gola dhe së fundmi i katërti i Poku. Vetëm pak çaste para përfundimit të pjesës së parë, erdhi goli i pestë, me Mazën që mori asistin e Garcias dhe e bëri rezultatin 5-0 në minutën e 46-të.
Vizitorët ishin tashmë në disavantazh në pjesën e parë, por gjërat nuk ndryshuan në pjesën e dytë: në minutën e 53-të, Tapsoba dha një asist të dytë për dy golat e tij të dytë të ditës (Maza), duke e bërë rezultatin 6-0. Bayer Leverkusen tani ka 20 pikë, dy pikë pas Leipzigut të vendit të dytë: humbja e shtatë e Heidenheimit, i fundit me pesë pikë.
Borussia Monchengladbach-Këln 3-1
Monchengladbach dhe Këln u takuan në Borussia-Park, ku ndeshja u nxeh në kohën shtesë të pjesës së parë. Schwabe priti penalltinë e Tabakovic në minutën e 47-të, por Sander arriti ta çonte ekipin vendas në epërsi me lëvizjen pasuese.
Bardhezinjtë më pas e mbyllën pjesën e parë në epërsi dhe më pas u larguan në të dytën. Borussia fitoi një tjetër penallti në minutën e 60-të dhe këtë herë e shfrytëzoi sa më shumë: Diks u sul për të marrë penalltinë dhe e bëri rezultatin 2-0.
Tre minuta më vonë, Tabakovic u ndreq për gabimin e tij në pjesën e parë: boshnjaku shënoi golin e tretë nga asistimi i Honorat, duke vulosur rezultatin. Këlni u përpoq të kundërpërgjigjej, por penalltia e Waldschmidt në minutën e 92-të nuk ishte e mjaftueshme për t’i rikthyer vizitorët, pasi gjermanit i ishte anuluar edhe një gol i shkëlqyer vetëm pak minuta më parë. Monchengladbach fitoi Derbin e Rhineland 3-1 dhe u ngjit në nëntë pikë. Këlni mbetet në vendin e 14-të.
