Uji del me presion si shatërvan disa metra i lartë! Shpërthen rrjeti i ujësjellësit afër spitalit në Elbasan

ELBASAN- Një defekt i rëndë ka ndodhur pranë rrethrrotullimit të spitalit rajonal të Elbasanit, ku ka shpërthyer rrjeti i ri i ujësjellësit. Pamjet e siguruara nga vendngjarja tregojnë momentin kur uji shpërthen me presion të lartë, duke u ngritur disa metra në ajër, si një shatërvan gjigant.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 18:30 dhe, sipas banorëve të zonës, deri në këto momente nuk ka mbërritur asnjë ekip teknik nga ujësjellësi për të ndërhyrë.
