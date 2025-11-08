Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Uji del me presion si shatërvan disa metra i lartë! Shpërthen rrjeti i ujësjellësit afër spitalit në Elbasan
Transmetuar më 08-11-2025, 20:55

ELBASAN- Një defekt i rëndë ka ndodhur pranë rrethrrotullimit të spitalit rajonal të Elbasanit, ku ka shpërthyer rrjeti i ri i ujësjellësit. Pamjet e siguruara nga vendngjarja tregojnë momentin kur uji shpërthen me presion të lartë, duke u ngritur disa metra në ajër, si një shatërvan gjigant.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 18:30 dhe, sipas banorëve të zonës, deri në këto momente nuk ka mbërritur asnjë ekip teknik nga ujësjellësi për të ndërhyrë.

