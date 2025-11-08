Kryemadhi sulmon Bashën: Ka 23 mln dollarë nga kompanitë e kunatit, 540 mln në offshoret ruse! Vetëm Basha nuk hetohet nga SPAK

Tiranë- Ish-kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi, ka deklaruar se ekziston një skenar politik, duke theksuar se “loja e Yuri Kim ishte që të krijonte klasën e re politike”.
Ajo gjithashtu pretendon se padia për zv.kryeministren Belinda Balluku është bërë nga Lulzim Basha.
Në emisionin ‘Kjo javë’ në News24, Kryemadhi tha se Basha është i vetmi politikan që ndaj tij nuk ka një hetim pasuror për pasurinë.
“Ai është i vetmi politikan që ka 23 milionë dollarë turnover, kompania e kunatit të tij nga bizneset shqiptare. Nuk kemi hetim pasuror”, tha Kryemadhi.
Kryemadhi gjithashtu akuzoi Bashën si kryetarin e vetëm partie që ka 540 milionë dollarë të ardhura nga offshoret ruse me llogari, duke theksuar mungesën e hetimeve nga SPAK.
“Ka një skenar. Loja e Yuri Kim ishte që të krijonte klasën e re politike. Erion Veliaj nga PS dhe Bashën nga PD. Arrestimin e Berishës dhe Metës. Padinë për Ballukun e ka bërë Basha. Në varrimin e Fatos Nanos erdhi edhe Basha. Ai është i vetmi politikan, i cili ka 23 mln dollarë turnover, kompania e kunatit të tij nga bizneset shqiptare. S’kemi hetim pasuror. Është i vetmi kryetar partie që ka 540 mln dollarë të ardhura nga offshoret ruse me llogari. Por nuk kemi hetim. SPAK-ut i kanë ardhur faturat për GSIS, dhe ka dalë siç ka thënë LSI.”, tha ajo.
