3 shenjat në telashe për të shtunën 8 nëntor sipas Paolo Fox

Jo të gjitha shenjat e zodiakut gëzojnë sot mbështetjen e yjeve. Disa prej tyre duhet të tregojnë kujdes më të madh në vendime, marrëdhënie dhe komunikim. Dita kërkon durim dhe vetëkontroll për këto tre shenja:
Dashi
Lodhja dhe stresi po ndihen gjithnjë e më shumë. Ka shumë ngarkesë dhe përgjegjësi që po rëndojnë mbi supe. Mund të lindin vonesa apo probleme teknike në punë. Në marrëdhënie, një fjalë e nxituar mund të hapë debate të panevojshme. Duhet pak qetësi dhe reflektim.
Demi
Venusi në opozitë sjell pasiguri dhe dyshime në jetën sentimentale. Në disa çifte shfaqet xhelozia ose ndjenja e distancës. Edhe në punë mund të mungojë motivimi. Është mirë të shmangen diskutimet e panevojshme dhe të mos merren vendime nën ndikimin e emocioneve.
Virgjëresha
Tensionet e akumuluara javëve të fundit dalin në sipërfaqe. Një reagim impulsiv ose ndonjë fjalë e tepruar mund të krijojë përplasje me kolegët apo partnerin. Sot është ditë për të ruajtur qetësinë dhe për t’u fokusuar në atë që mund të kontrollosh. Më mirë prit deri nesër për sqarime dhe vendime të rëndësishme.
***
Këshilla e ditës: më mirë të ngadalësosh hapin sesa të veprosh me nervozizëm. Heshtja dhe vëzhgimi sot vlejnë më shumë se çdo reagim i menjëhershëm. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
