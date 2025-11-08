Paolo Fox: 3 shenjat më me fat të ditës së shtunë 8 Nëntor

Astrologu i njohur italian Paolo Volpi, i njohur më së shumti si Paolo Fox, në rubrikën e tij ditore zodiakale tek radio Latte e Miele, analizon situacionin e të 12 shenjave dhe veçon disa prej tyre.
Fox thotë se për ditën e sotme, e shtunë 8 nëntor 2025, disa shenja ndihen më të mbështetura nga yjet dhe kanë një energji të veçantë që i shtyn drejt suksesit.
Dashuria, puna dhe fati ndriçohen veçanërisht për këto tre shenja:
♏ Akrepi
Akrepi është protagonisti absolut i ditës. Nëntori sjell energji të re dhe përballje të suksesshme si në jetën profesionale, ashtu edhe në atë sentimentale. Është momenti për të vepruar pa hezitim dhe për të marrë vendime të rëndësishme. Çdo iniciativë e sotme mund të hapë një cikël të ri pozitiv.
Fjalë kyçe: guxim, vendosmëri, rilindje.
♓ Peshqit
Me Jupiterin dhe Venusin në favor, Peshqit janë të mbushur me entuziazëm dhe vetëbesim. Konfirmimet që ishin shtyrë më parë më në fund mbërrijnë. Dita është perfekte për të folur qartë me një person të rëndësishëm ose për të firmosur një marrëveshje që pritej prej kohësh.
Fjalë kyçe: realizim, komunikim, fat në dashuri.
—
♋ Gaforrja
Hëna në prag të shenjës dhe Venusi në aspekt të favorshëm i japin Gaforres një magnetizëm të veçantë. Ka mundësi për takime të reja, afërsi emocionale dhe lajme pozitive që lidhen me punën apo ndjenjat. Sot çdo veprim i sinqertë shpërblehet.
Fjalë kyçe: afrimitet, mundësi, stabilitet.
Këshilla e ditës
Mos prit që rastet të vijnë vetë – merre iniciativën. Një telefonatë, një propozim apo një mesazh i dërguar në momentin e duhur mund të bëjnë diferencën. Sot “veprimi” është sinonim i fatit. /noa.al
