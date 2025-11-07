BRAZIL- Një burrë dhe miqtë e tij gati sa nuk u vranë kur njëri prej tyre ndezi një cigare dhe i vuri flakën një stacioni benzine në Brazil. Incidenti tronditës ndodhi në qytetin Timon, në shtetin verilindor të Maranhão.
Momenti dramatik u kap në video kur burri ndezi cigaren dhe, sipas Globo, hodhi shkrepësen, duke shkaktuar shpërthimin e flakëve të mëdha. Duhanpirësi dhe miqtë e tij që ishin në tavolina vrapuan për të ikur. Në të njëjtën kohë, një burrë po mbushte kamionin e tij me benzinë, disa metra larg flakëve. Askush nuk u lëndua në incident, ndërsa një punonjës i pikës së karburantit mori një fikëse zjarri për të shuar zjarrin.
Sipas Departamentit të Zjarrfikësve të Timonit, zona e jashtme me tavolina dhe karrige, ku i riu ndezi cigaren, nuk ishte përfshirë në planin e sigurisë nga zjarri të stacionit të benzinës. Si rezultat, inspektorët do të shkojnë në stacionin e benzinës për të përcaktuar nëse dyqani garanton sigurinë si të klientëve ashtu edhe të punonjësve.
Sipas Toger Wellington Suarez Araujo, drejtor i aktiviteteve teknike të Departamentit të Zjarrfikësve, benzina avullohet lehtë dhe çliron gazra dhe avuj të ndezshëm. Këta avuj mund të grumbullohen në mjedis dhe, në rast kontakti me zjarrin ose shkëndijat, rrisin rrezikun e shpërthimeve dhe zjarreve. Prandaj, pirja e duhanit pranë pompave të benzinës është jashtëzakonisht e rrezikshme.
Homem provoca princípio de incêndio ao acender cigarro em posto de combustíveis no Maranhãohttps://t.co/4MfVJDHHbJ pic.twitter.com/jvV1FuAymL
— RevistaBzzz (@RevistaBzzz) November 6, 2025
