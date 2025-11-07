Ministrja e Brendshme paralajmëron: Ndërtimet pa leje do të prishen, përgjegjësi edhe për zyrtarët abuzues

Tiranë, 7 Nëntor 2025
Ministrja e Brendshme, Albana Koçiu, ka dhënë një paralajmërim të fortë lidhur me ndërtimet pa leje dhe shkeljet në fushën e administrimit të territorit, duke deklaruar se çdo rast abuzimi do të ndëshkohet me gjobë, kallëzim penal dhe prishje të menjëhershme të objektit. Gjatë deklaratës së saj, Koçiu theksoi se askush nuk është mbi ligjin dhe se përgjegjësi do të mbajnë edhe zyrtarët që kanë lejuar apo toleruar shkeljet.
“Kontrollet kanë treguar se abuzimet me territorin nuk janë vetëm çështje individësh që ndërtojnë pa leje, por shpesh lidhen edhe me mos përmbushje të detyrës nga ana e punonjësve publikë. Askush nuk do të mbrohet nga pozicioni që mban, kur bëhet fjalë për zbatimin e ligjit. Prandaj, masat po shtrihen në çdo nivel përgjegjësie,” – u shpreh ministrja.
Ajo nënvizoi se operacioni për vendosjen e ligjshmërisë mbi territorin do të shtrihet në të gjithë vendin dhe do të jetë një angazhim kombëtar. Në përfundim, Koçiu theksoi se zbatimi i ligjit është i barabartë për të gjithë qytetarët dhe përbën “një garanci për zhvillim të drejtë dhe të qëndrueshëm”.
