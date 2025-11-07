Bojkot në shkollë për nxënësin agresiv, prindërit mbajnë fëmijët në shtëpi për dy ditë

Firence, 7 Nëntor 2025 Në një shkollë fillore në Firence të Italisë, prindërit e një klase kanë vendosur të mos i dërgojnë fëmijët e tyre në shkollë për dy ditë me radhë, në shenjë proteste ndaj sjelljes agresive të një nxënësi. Sipas mediave italiane, fëmija në fjalë ka shfaqur shpesh sjellje të dhunshme, duke goditur mësuesit me shqelma, shtyrë shokët e klasës dhe ndërprerë vazhdimisht orët e mësimit. Prindërit thonë se situata ka shkaktuar vështirësi serioze në zhvillimin e mësimeve dhe ka krijuar pasiguri te fëmijët e tjerë. “Ky nuk është një veprim kundër tij, por një thirrje për ndihmë,” – u shprehën prindërit, duke shtuar se nxënësi ka nevojë për mbështetje profesionale që mësuesit e zakonshëm nuk mund ta përballojnë vetëm. Fëmija, i cili është transferuar në Firence vetëm dy muaj më parë bashkë me familjen e tij, mbeti për dy ditë i vetëm në klasë, nën kujdesin e mësuesve. Ndërkohë, drejtoria e shkollës është vënë nën presion për të ndërhyrë dhe për të siguruar mbrojtjen e të gjithë nxënësve. Drejtori i institucionit ka deklaruar se po shqyrtohet mundësia e shtimit të një mësuesi ndihmës për klasën, i cili do të mbështesë situatat e vështira pa qenë pjesë e programeve të zakonshme të mbështetjes për fëmijët me nevoja të veçanta. Prindërit presin që zgjidhja të vijë sa më shpejt, për të rikthyer normalitetin në mësim dhe për të garantuar sigurinë e fëmijëve të tyre.
