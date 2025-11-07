Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Struktura e punësimit 2003–2023, Shqipëria në vendnumëro për profesionet e kualifikuara
Transmetuar më 07-11-2025, 07:50

Tiranë, 7 Nëntor 2025

Rritja e vendeve të punës me aftësi të larta në Shqipëri ka qenë më e ngadaltë dhe më e dobët se në vendet e tjera të rajonit, sipas një studimi të Bankës Botërore për Europën Juglindore dhe Azinë (ECA).

Nga viti 2003 deri në 2023, vendet e punës që kërkojnë arsim të lartë janë shtuar vetëm me 5%, ndërsa ato me aftësi elementare janë rritur me 15%. Të dhënat tregojnë për një zhvendosje nga punët manuale drejt shërbimeve me aftësi të ulëta, pa rritje të dukshme të profesioneve të kualifikuara.

Shqipëria ka pësuar rënien më të madhe të punëve manuale rutinë, kryesisht në bujqësi dhe industri të lehta, ndërsa rritja më e madhe është shënuar në punë me produktivitet të ulët si tregtia, transporti dhe turizmi.

Profesionet që kërkojnë arsim të lartë dhe përgjegjësi menaxheriale kanë mbetur pothuajse në të njëjtat nivele për dy dekada, duke e vendosur Shqipërinë prapa vendeve si Rumania, Polonia, Serbia dhe Kroacia, ku pjesa e profesioneve të kualifikuara është rritur ndjeshëm.

Ndryshimi i strukturës së punësimit tregon një tranzicion të paplotë drejt një ekonomie moderne të bazuar në dije. Sipas analizës, Shqipëria, Bosnja dhe Bullgaria ndodhen mes vendeve që kanë humbur punët manuale, por nuk kanë arritur t’i zëvendësojnë ato me vende pune që kërkojnë aftësi të larta.

Ekspertët theksojnë se rritja e punëve të thjeshta dhe mungesa e profesionistëve tregon për nevojën e politikave të reja arsimore dhe ekonomike që nxisin punësimin në sektorë me vlerë të shtuar, si teknologjia, inovacioni dhe arsimi.

