‘E ka thënë vetë që është martuar me burrë’! Berisha për akuzat ndaj Gonzatos: Kërkoj ndjesë, por nuk ishte fyerje
Transmetuar më 06-11-2025, 21:01

TIRANÊ- Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka njoftuar nga jashtë Parlamentit se kërkon falje ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian, Silvio Gonzato, në rast se deklarata e tij më herët është perceptuar si fyerje. Gjatë fjalës së tij, Berisha shtoi se qëllimi i tij nuk ka qenë të ofendojë dhe se komentet e tij lidhen me informacione të mëparshme të ambasadorit. Ai theksoi se fjala e tij ishte një përsëritje e asaj që ambasadori kishte bërë publik më parë.

“Nëse ai e konsideron fyerje, unë do e rikonsideroj qëndrimin tim, i kërkoj të falur por kjo nuk përbën fyerje”, tha Berisha.

