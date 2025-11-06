Deklaratat ndaj ambasadorit BE, PS kërkon përjashtimin e Berishës për 30 ditë. Kreu i PD-së: Nuk kam bërë asnjë fyerje

Partia Socialiste ka kërkuar përjashtimin me 30 ditë nga parlamenti të Sali Berishës.
Shkak sipas kreut të grupit parlamentar të socialistëve u bënë deklaratat e kreut të demokratëve ndaj ambasadorit të BE-së, Silvio Gonzatos.
“Zoti kryetar i parlamentit i jemi drejtuar komisionit të etikës për të kërkuar përjashtimin për 30 ditë të deputetit Sali Berisha”, tha Balla.
Kryetari i PD-së mohoi akuzat dhe tha se nuk ka bërë asnjë fyerje dhe ka shprehur mendimin dhe bindjet e tij.
“Kam kërkuar nga ky parlament dhe jashtë këtij parlamenti nga ambasadori të na tregojë cilën direktivë sepse ai ka mbështetur këtë ligj dhe zonja Marta Kos deklaron se ai ka mbajtur qëndrimin e BE. Cila direktivë e BE-së përdor terminologjinë e përkatësisë së shumëfishtë gjinore?”, tha Berisha.
