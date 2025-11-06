Deklarata e Berishës ndaj ambasadorit Gonzato, reagon Komisionerja Marta Kos: Çdo sulm ndaj tij është i papranueshëm

“Barazia gjinore dhe mosdiskriminimi janë pjesë integrale e ligjit të BE-së. Përputhja me të është pjesë e procesit të anëtarësimit në BE. Kjo nuk është një kërkesë personale e Ambasadorit të BE në Shqipëri. Çdo sulm ndaj tij është i papranueshëm”, shkruan Marta Kos.
Gender equality and non-discrimination are an integral part of EU law. Aligning with it is part of the EU accession process. This is not a private demand of the Ambassador of @EUinAlbania Any attacks on him are unacceptable.— Marta Kos (@MartaKosEU) November 6, 2025
