Deschamps i rikthen Francës Kanten dhe Kolo Muanin për ndeshjet kualifikuese të Kupës së Botës

FRANCE – Trajneri i Francës, Didier Deschamps, kujtoi të enjten disa fytyra të njohura për dy ndeshjet e fundit kualifikuese të ekipit kombëtar për Kupën e Botës kundër Ukrainës dhe Azerbajxhanit, përfshirë kampionin e botës 2018, N’Golo Kante, dhe finalistin e Kupës së Botës 2022, Randal Kolo Muani.
Skuadra e shpallur nga Deschamps u karakterizua edhe një herë aq shumë nga mungesat e saj sa edhe nga lojtarët e kthyer, me Desire Doue dhe Ousmane Dembele të Paris St Germain që të dy u përjashtuan për shkak të lëndimit për një dritare të dytë ndërkombëtare radhazi.
“Jam veçanërisht i trishtuar për Ousmane-n sepse sezonin e kaluar ai u kursye, dhe tani po ka një seri lëndimesh”, tha Deschamps në një konferencë për shtyp. “Mungesa e tij nuk është një gjë e mirë.”
Mesfushori i Real Madridit, Aurelien Tchouameni, i cili nuk u thirr për ndeshjet e muajit të kaluar për shkak të pezullimit, është gjithashtu jashtë loje, pasi klubi i tij tha se ai kishte pësuar një dëmtim në kofshën e majtë.
Për të mbushur boshllëkun në mesfushë, Deschamps rikujtoi Kanten e Al-Ittihad, i cili luajti për herë të fundit për Francën në nëntor 2024 në një ndeshje të Ligës së Kombeve kundër Izraelit, në të cilën ai ishte kapiten i skuadrës.
"Ai është rikthyer në formën e tij më të mirë, duke gjykuar nga ndeshjet që kam parë të luajë. Ai ka status dhe përvojë. Kur e telefonoj, është për të luajtur një rol të rëndësishëm", tha Deschamps.
Mesfushori Warren Zaire-Emery gjithashtu kthehet, pasi luajti për U-21 në tetor. "Bazuar në atë që ka bërë gjatë muajit të kaluar, kjo është arsyeja pse po e rikthej. Ai tashmë ka mjaft përvojë me ekipin e parë", tha Deschamps.
Kolo Muani, i cili mungonte në dy skuadrat e fundit, u rikthye gjithashtu për herë të parë që nga qershori. Sulmuesi i Tottenham Hotspur përfiton nga mungesa e Marcus Thuram të Interit, i cili u rikthye nga lëndimi vetëm këtë javë.
“Edhe nëse nuk ka qenë maksimalisht efikas, ai gjithmonë sjell shpejtësi pune dhe shkathtësi, aftësinë për të luajtur në pozicione të ndryshme”, tha Deschamps për Kolo Muanin, i cili ende nuk ka shënuar këtë sezon. “Sapo të jetë plotësisht i aftë përsëri, ka kuptim ta kthejmë.”
Franca, e cila kryeson Grupin D me 10 pikë nga katër ndeshje, pret Ukrainën në Parc des Princes më 13 nëntor përpara se të vizitojë Azerbajxhanin tre ditë më vonë. Ekipi mund të vulosë kualifikimin për Kupën e Botës 2026 në Kanada, Shtetet e Bashkuara dhe Meksikë me një fitore ndaj Ukrainës të enjten e ardhshme.
Ja lista e lojtarëve të përzgjedhur
Portierë: Mike Maignan, Lucas Chevalier, Brice Samba
Mbrojtës: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, William Saliba, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Jules Koundé
Mesfushorë: Manu Koné, Eduardo Camavinga, N’Golo Kanté, Michael Olise, Warren Zaïre-Emery
Sulmues: Kylian Mbappé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Maghnes Akliouche, Hugo Ekitike, Rayan Cherki, Christopher Nkunku, Jean-Philippe Mateta
