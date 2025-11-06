Në lulen e rinisë, publikohet foto e 21-vjeçarit që humbi jetën në vendin e punës në Tiranë. Emri

Një ngjarje e rëndë është shënuar mëngjesin e ditës së sotme në Bathore, ku një i ri ka humbur jetën gjatë punës në një fabrikë.
Juris Becaj ka pësuar arrest kardiak dhe ka ndërruar jetë. Edhe pse 21-vjeçarit i është dhënë adrenalinë nga ana e ambulancës, ai nuk ka mund që të mbijetojë.
U raportua se i riu humbi jetën gjatë punës më fabrikë në Bathore.
Ende nuk dihen detaje zyrtare mbi ngjarjen, ndërsa është publikuar edhe fotoja e 21-vjeçarit.
