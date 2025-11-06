Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Në lulen e rinisë, publikohet foto e 21-vjeçarit që humbi jetën në vendin e punës në Tiranë. Emri
Transmetuar më 06-11-2025, 16:12

Një ngjarje e rëndë është shënuar mëngjesin e ditës së sotme në Bathore, ku një i ri ka humbur jetën gjatë punës në një fabrikë.

Juris Becaj ka pësuar arrest kardiak dhe ka ndërruar jetë. Edhe pse 21-vjeçarit i është dhënë adrenalinë nga ana e ambulancës, ai nuk ka mund që të mbijetojë.

U raportua se i riu humbi jetën gjatë punës më fabrikë në Bathore.

Ende nuk dihen detaje zyrtare mbi ngjarjen, ndërsa është publikuar edhe fotoja e 21-vjeçarit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

