Berisha sfidon ambasadorin e BE: “Të tregojë cila direktivë flet për përkatësi të shumëfishtë gjinore”

6 Nëntor 2025
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka komentuar jashtë Kuvendit ligjin e ri për barazinë gjinore, duke e cilësuar si një nismë që bie ndesh me vlerat tradicionale të familjes shqiptare.
Berisha kërkoi nga ambasadori i Bashkimit Europian në Tiranë të sqarojë nëse ekziston ndonjë direktivë europiane që përfshin konceptin e “përkatësisë së shumëfishtë gjinore”.
Sipas tij, ky ligj mbështetet mbi “ideologji post-marksiste” dhe mund të ndikojë në përmbysjen e normave të trashëguara të shoqërisë. Ai shtoi se në asnjë akt europian nuk përmendet identiteti gjinor me “spektrin e gjerë” që, sipas tij, ligji parashikon.
Berisha theksoi gjithashtu se ligji prek thelbin e familjes tradicionale dhe vlerat fetare mbi të cilat është ndërtuar shoqëria shqiptare.
“Ambasadorit të BE i them: Le t’u thotë shqiptarëve se cila direktivë e Bashkimit Europian bën fjalë për përkatësi të shumëfishtë gjinore”, u shpreh Berisha.
