Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Berisha sfidon ambasadorin e BE: “Të tregojë cila direktivë flet për përkatësi të shumëfishtë gjinore”
Transmetuar më 06-11-2025, 11:11

6 Nëntor 2025

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka komentuar jashtë Kuvendit ligjin e ri për barazinë gjinore, duke e cilësuar si një nismë që bie ndesh me vlerat tradicionale të familjes shqiptare.

Berisha kërkoi nga ambasadori i Bashkimit Europian në Tiranë të sqarojë nëse ekziston ndonjë direktivë europiane që përfshin konceptin e “përkatësisë së shumëfishtë gjinore”.

Sipas tij, ky ligj mbështetet mbi “ideologji post-marksiste” dhe mund të ndikojë në përmbysjen e normave të trashëguara të shoqërisë. Ai shtoi se në asnjë akt europian nuk përmendet identiteti gjinor me “spektrin e gjerë” që, sipas tij, ligji parashikon.

Berisha theksoi gjithashtu se ligji prek thelbin e familjes tradicionale dhe vlerat fetare mbi të cilat është ndërtuar shoqëria shqiptare.

“Ambasadorit të BE i them: Le t’u thotë shqiptarëve se cila direktivë e Bashkimit Europian bën fjalë për përkatësi të shumëfishtë gjinore”, u shpreh Berisha.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...